28 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रतापगढ़

राजा भैया के नए घोड़े की इतनी कीमत की गुरुग्राम-नोएडा में विला आ जाए, ‘अश्व मगधीरा’ की जानें खासियत

Raja Bhaiya New Horse Magadhira Cost: राजा भैया के नए घोड़े की इतनी कीमत है कि गुरुग्राम-नोएडा में विला आ सकता है। जानिए 'अश्व मगधीरा' की खासियत।

2 min read
Google source verification

प्रतापगढ़

image

Harshul Mehra

May 28, 2026

raja bhaiya new horse magadhira cost more than 2 crore know all about pratapgarh up news

राजा भैया के अस्तबल में शामिल हुआ 2.5 करोड़ का ‘अश्व मगधीरा’। फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब

Raja Bhaiya New Horse Magadhira Cost: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा सीट से विधायक और जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार चर्चा उनकी राजनीति नहीं बल्कि उनके शाही शौक को लेकर हो रही है। पशु-पक्षियों और खासकर घोड़ों के प्रति उनका प्रेम पहले से ही काफी चर्चित रहा है।

अस्तबल में आया नया शानदार घोड़ा

राजा भैयाके अस्तबल में अब एक नया घोड़ा शामिल हुआ है, जिसका नाम “अश्व मगधीरा” बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस घोड़े की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपये है। जानकारी के मुताबिक यह घोड़ा राजा भैया को उनके किसी करीबी ने गिफ्ट किया है।

वायरल वीडियो में दिखा राजा भैया का खास अंदाज

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि राजा भैया अपने समर्थकों के बीच नए घोड़े के साथ मौजूद हैं। उन्होंने सबसे पहले अश्व मगधीरा का तिलक किया और फिर उसकी आरती उतारी।

घोड़े का मुंह भी कराया मीठा

राजा भैया ने रस्म के तौर पर घोड़े का मुंह मीठा कराया, जिसके बाद उसे उनके अस्तबल में शामिल कर लिया गया। मंगलवार को यह घोड़ा प्रतापगढ़ के कुंडा स्थित बेती महल पहुंचा था।

घोड़े को देखने उमड़ी समर्थकों की भीड़

अश्व मगधीरा के पहुंचने के बाद राजा भैया के समर्थकों की भारी भीड़ महल के बाहर जुटने लगी। लोग इस खास घोड़े की एक झलक पाने के लिए उत्साहित नजर आए।

दुनिया की बेहतरीन नस्लों में गिना जाता है यह घोड़ा

बताया जा रहा है कि यह घोड़ा थोरोब्रेड नस्ल का है। थोरोब्रेड नस्ल को दुनिया के सबसे बेहतरीन रेसिंग घोड़ों में गिना जाता है।

इंग्लैंड में हुई थी इस नस्ल की शुरुआत

इस नस्ल को 18वीं सदी में इंग्लैंड में विकसित किया गया था। हॉर्स रेसिंग और घुड़सवारी के लिए इस नस्ल के घोड़ों को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है।

कीमत 15 करोड़ तक पहुंच सकती है

विशेषज्ञों के मुताबिक थोरोब्रेड घोड़ों की कीमत उनकी उम्र, रेस रिकॉर्ड और शारीरिक बनावट पर निर्भर करती है। ऐसे घोड़ों की कीमत ढाई करोड़ रुपये से लेकर 15 करोड़ रुपये तक हो सकती है।

घुड़सवारी और शाही शौक के लिए मशहूर हैं राजा भैया

राजा भैया को घुड़सवारी का बेहद शौक है। यही वजह है कि वे समय-समय पर खास नस्ल के घोड़े खरीदते रहते हैं। इससे पहले भी उन्हें एक महंगा घोड़ा गिफ्ट में मिल चुका है।

अस्तबल में मौजूद हैं दर्जनों खास घोड़े

कहा जाता है कि राजा भैया के महल में बने अस्तबल में दर्जन भर से ज्यादा घोड़े मौजूद हैं। हर घोड़े की अपनी अलग खासियत और नस्ल है, जिन्हें बेहद खास तरीके से रखा जाता है।

ये भी पढ़ें

राजा भैया, बृजभूषण सिंह के लाइसेंसी शस्त्रों की जांच के आदेश कोर्ट ने दे दिए, अब कौन-सी अदृश्य शक्तियों की बात कर रहे अखिलेश यादव?
लखनऊ
hc orders investigation into licensed weapons of raja bhaiya brajbhushan singh akhilesh yadav targets bjp

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 May 2026 02:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Pratapgarh / राजा भैया के नए घोड़े की इतनी कीमत की गुरुग्राम-नोएडा में विला आ जाए, ‘अश्व मगधीरा’ की जानें खासियत

बड़ी खबरें

View All

प्रतापगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘केवल मुसलमानों को गाली देना हिंदू धर्म नहीं’, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का BJP पर बड़ा हमला

Avimukteshwaranand Saraswati, Shankaracharya on Cow Slaughter
प्रतापगढ़

फिल्मी स्टाइल में रेलवे ट्रैक पर दौड़ा दिया 2KM तक ट्रक, एक्सीडेंट के बाद भाग रहा था ड्राइवर, पीछा कर रही थी भीड़

truck Track
प्रतापगढ़

‘सनातन को मिटाने का सपना देखने वाले खुद मिट गये’, राजा भैया ने चुनाव नतीजों पर तीन साल पुराने पोस्ट किया शेयर

raja bhaiya wrote big statement on election results in three year old post mentioning sanatan up politics
प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ में लटकी मिली युवती की लाश, पूरे शरीर पर खरोंचने के निशान, रेप के बाद हत्या का आरोप

CG Crime: 19 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौत, पेड़ पर लटका मिला शव
प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ एनकाउंटर: मंदिर जाते युवक की हत्या का आरोपी मुठभेड़ में ढेर, पुलिस ने दबोचा मास्टरमाइंड

25 हजार के इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली
प्रतापगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.