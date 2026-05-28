राजा भैया के नए घोड़े की इतनी कीमत की गुरुग्राम-नोएडा में विला आ जाए, ‘अश्व मगधीरा’ की जानें खासियत

Raja Bhaiya New Horse Magadhira Cost: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा सीट से विधायक और जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार चर्चा उनकी राजनीति नहीं बल्कि उनके शाही शौक को लेकर हो रही है। पशु-पक्षियों और खासकर घोड़ों के प्रति उनका प्रेम पहले से ही काफी चर्चित रहा है।