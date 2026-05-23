‘केवल मुसलमानों को गाली देना हिंदू धर्म नहीं’, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का BJP पर बड़ा हमला

पत्रकारों से बातचीत में शंकराचार्य ने कहा कि सरकार सिर्फ कहने भर के लिए हिंदुत्ववादी दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि सरकार कहती तो है कि हम हिंदू हैं। गेरुआ कपड़ा पहनकर हमारे सामने आती है, तिलक लगाती है, गेरुआ पट्टा अपने गले में लपेटती है, जय श्रीराम का नारा भी लगाती है। लेकिन सरकार के काम हिंदुओं वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं। शंकराचार्य का कहना है केवल मुसलमानों को गाली देना ही हिंदू धर्म का काम नहीं है। गोमाता की रक्षा करना सबसे बड़ा कार्य है और अगर सरकार यह भी नहीं कर पा रही तो फिर दूसरे हिंदू कार्यों की उम्मीद कैसे की जा सकती है।