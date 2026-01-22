22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पुलिस ने क्या कहा था? असली वीडियो वायरल: रामभद्राचार्य बोले- उन्होंने ही अन्याय किया

Swami Avimukteshwaranand Controversy Update: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पुलिस ने क्या कहा था? इसका असली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखें।

less than 1 minute read
Google source verification

प्रयागराज

image

Harshul Mehra

Jan 22, 2026

swami avimukteshwaranand controversy update original video is going viral prayagraj news

Viral Video: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पुलिस ने क्या कहा था? फोटो सोर्स- Video Grab

Swami Avimukteshwaranand Controversy Update: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन विवाद को लेकर जगद्गुरु रामभद्राचार्य का कहना है कि अन्याय उनके (स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद) साथ नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने ही अन्याय किया है।

Swami Avimukteshwaranand News: जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने क्या कहा?

जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कहा, ''अविमुक्तेश्वरानंद अभी जगदगुरु ही नहीं बने हैं। गंगा तट तक रथ से नहीं जाया जाता है। गंगा स्नान के लिए पैदल ही जाया जाता है। मैं भी संगम में पैदल ही जाता हूं।''

Prayagraj News: मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर हुआ था विवाद

बता दें, प्रयागराज में मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर पालकी शोभायात्रा रोकने और मारपीट का आरोप लगाते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विरोध कर रहे हैं। प्रशासन ने उन्हें पदनाम शंकराचार्य लिखने को लेकर नोटिस दिया, तो उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का संदर्भ देकर जवाबी नोटिस दिया है।

UP News: ' उन्हें नोटिस देकर ठीक किया'

शंकराचार्य लिखने के प्रश्न पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने जवाब दिया, '' उत्तर प्रदेश सरकार ने अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस देकर ठीक किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शंकराचार्य नहीं बनाया है। नियमों से ऊपर किसी भी संत को खुद को नहीं समझना चाहिए।''

Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

वहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो विवाद वाले दिन का बताया जा रहा है। इसमें पुलिस अधिकारी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से कहते हुए नजर आ रहे हैं, '' ना पालकी से किसी को जाने दिया है और ना ही किसी को जानें देंगे।''

ये भी पढ़ें

‘मां की चीखें घर की दीवारों से टकराकर रह गईं’, बेटे-बहू को संपत्ति की भूख; छीनी ली जननी की सांसें
सोनभद्र
son and his wife brutally murdered mother for property attacked her with sticks sonbhadra news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Jan 2026 03:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पुलिस ने क्या कहा था? असली वीडियो वायरल: रामभद्राचार्य बोले- उन्होंने ही अन्याय किया

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मौनी अमावस्या पर हंगामा: अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ प्रशासन सख्त, CM बोले- धर्म की आड़ में साजिश बर्दाश्त नहीं

avimukteshwaranand magh mela notice prayagraj
प्रयागराज

अविमुक्तेश्वरानंद को माघ मेले में बैन करने की तैयारी! प्रशासन ने दूसरा नोटिस भेजा

Swami Avimukteshwaranand, Magh Mela, Prayagraj, notice, Shankaracharya, Mela Authority, entry ban, pontoon bridge, crowd, Mouni Amavasya, controversy, administration, legal notice
प्रयागराज

प्रयागराज प्रशासन को शंकराचार्य की तरफ से जवाब 24 घंटे के अंदर नोटिस वापस ले, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का दिया हवाला

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती फोटो सोर्स 1008.Guru X अकाउंट
प्रयागराज

‘शराब और स्त्री की गुलामी से कुछ नहीं मिलने वाला’, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का बड़ा बयान

aniruddhacharya big statement said nothing will be gained from alcohol and slavery of women
प्रयागराज

सेना का एयरक्राफ्ट तालाब में गिरा, अब तक 2 लोगों को बचाया गया…लोग बोले – धमाका हुआ

प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.