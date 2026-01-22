स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पुलिस ने क्या कहा था? असली वीडियो वायरल: रामभद्राचार्य बोले- उन्होंने ही अन्याय किया

Viral Video: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पुलिस ने क्या कहा था? फोटो सोर्स- Video Grab
Swami Avimukteshwaranand Controversy Update: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन विवाद को लेकर जगद्गुरु रामभद्राचार्य का कहना है कि अन्याय उनके (स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद) साथ नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने ही अन्याय किया है।
जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कहा, ''अविमुक्तेश्वरानंद अभी जगदगुरु ही नहीं बने हैं। गंगा तट तक रथ से नहीं जाया जाता है। गंगा स्नान के लिए पैदल ही जाया जाता है। मैं भी संगम में पैदल ही जाता हूं।''
बता दें, प्रयागराज में मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर पालकी शोभायात्रा रोकने और मारपीट का आरोप लगाते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विरोध कर रहे हैं। प्रशासन ने उन्हें पदनाम शंकराचार्य लिखने को लेकर नोटिस दिया, तो उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का संदर्भ देकर जवाबी नोटिस दिया है।
शंकराचार्य लिखने के प्रश्न पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने जवाब दिया, '' उत्तर प्रदेश सरकार ने अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस देकर ठीक किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शंकराचार्य नहीं बनाया है। नियमों से ऊपर किसी भी संत को खुद को नहीं समझना चाहिए।''
वहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो विवाद वाले दिन का बताया जा रहा है। इसमें पुलिस अधिकारी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से कहते हुए नजर आ रहे हैं, '' ना पालकी से किसी को जाने दिया है और ना ही किसी को जानें देंगे।''
बड़ी खबरेंView All
प्रयागराज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग