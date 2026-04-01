हेल्थ विभाग का बीपीएम 50 हजार की घूस लेते गिरफ्तार, स्वीपर की नौकरी दिलाने के नाम पर मांगी थी रिश्वत

शिकायतकर्ता ने 6 अप्रैल 2025 को शिकायत दर्ज कराई थी। 1 अप्रैल 2026 को आरोपी अमित कुमार मिश्रा ने सफाई कर्मी के पद पर नौकरी लगवाने के लिए 1.5 लाख रुपये मांगे और 50 हजार रुपये एडवांस लेने की बात कही। विजिलेंस टीम ने जांच के बाद 8 अप्रैल 2026 को दोपहर 12:35 बजे प्रतापगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाघराय में ट्रैप लगाकर अमित कुमार मिश्रा को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच सतर्कता अधिष्ठान प्रयागराज सेक्टर की टीम कर रही है।