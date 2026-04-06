2 साल की बच्ची की तड़प-तड़प कर मौत, लुका-छिपी के खेल में बेड में फंसी, दम घुटने से मौत

घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। परिवार की चीख-पुकार सुन हर किसी की आंखें नम हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्रारंभिक तौर पर इसे हादसा माना जा रहा है, हालांकि कुछ लोगों ने यह भी आशंका जताई है कि किसी किशोरी ने बच्ची को बॉक्स में छिपाया हो, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है।