शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने चतुरंगिणी सेना का किया गठन, गौ हत्या रोकना प्राथमिकता, टोको-रोको-ठोको सिद्धांत पर करेगी काम

शंकराचार्य ने बताया कि चतुरंगिणी सेना में 27 लोगों को आज शामिल किया गया है। यह सेना प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए 10 महीने में सेना को पूरी तरह से धरातल पर उतार कर वचनबद्ध तरीके से कार्या करेंगी। उन्होंने बताया कि हिंदुओं के मन में इस समय भय उत्पन्न हो गया है। वे सच नहीं बोल पा रहे हैं, सच के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, उनकी मजबूरी हो गई है कि वे झूठ का समर्थन करें। उन्हें इस भय से मुक्ति दिलाने के लिए इस सेना का गठन किया जा रहा है।