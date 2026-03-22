एयरपोर्ट पर विदेशी यात्री के बैग से बरामद हुआ बारहसिंघा का सिंग, बैंकॉक के लिए उड़ान भरने वाला था यात्री, सीआईएसएफ ने पकड़ा

गौरतलब है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार बारहसिंघा एक संरक्षित जीव है, जिसके अंगों का परिवहन व व्यापार पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यदि कोई इस तरह के जीवो के अंगों की तस्करी या परिवहन करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। इस बरामदगी के बाद सीआईएसएफ ने पुलिस व वन विभाग को मामले की जानकारी दी और दोनों विभाग की टीम मौके पर पहुंचने के बाद आरोपी यात्री से पूछताछ में जुटी हुई है।