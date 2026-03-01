वाराणसी में कुट्टू के आटे की खुलेआम बिक्री, नियमों को किया जा रहा नजरअंदाज

नवरात्र के चलते कुट्टू के आटे की मांग तेजी से बढ़ गई है, लेकिन इसके साथ ही बाजारों में नियमों की अनदेखी भी सामने आ रही है। शहर के कई इलाकों में खुलेआम कुट्टू का आटा बेचा जा रहा है, जो खाद्य सुरक्षा मानकों का सीधा उल्लंघन है।खाद्य सुरक्षा विभाग के स्पष्ट निर्देश हैं कि कुट्टू का आटा केवल एफएसएसएआई लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के साथ और सीलबंद पैकेट में ही बेचा जाए। इसके बावजूद कई दुकानदार बिना लाइसेंस के खुले में आटा तौलकर ग्राहकों को दे रहे हैं।