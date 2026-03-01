वाराणसी में तैयार गेहूं पर आफत की मार, हवा-बारिश ने किसानों के सपनों पर फेरा पानी

मोहनसराय के किसान मुन्ना लाल यादव और शिवराज तिवारी ने बताया कि वे नवरात्र के दौरान फसल काटने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब बारिश और तेज हवाओं ने उनकी योजना पर पानी फेर दिया है। कुल मिलाकर, मौसम के इस बदले मिजाज ने किसानों की उम्मीदों को झटका दिया है और वे अब आने वाले दिनों के मौसम को लेकर चिंतित हैं।