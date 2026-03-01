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वाराणसी में तैयार गेहूं पर आफत की मार, हवा-बारिश ने किसानों के सपनों पर फेरा पानी

पूर्वांचल से लेकर वाराणसी तक रात से हो रही हल्की बारिश और तेज हवाओं ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में तैयार खड़ी गेहूं की फसल अब मौसम की मार झेल रही है। अगर मौसम इसी तरह खराब रहा, तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसान को हुआ नुकसान आराजी [&hellip;]

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वाराणसी

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Krishna Rai

Mar 20, 2026

पूर्वांचल से लेकर वाराणसी तक रात से हो रही हल्की बारिश और तेज हवाओं ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में तैयार खड़ी गेहूं की फसल अब मौसम की मार झेल रही है। अगर मौसम इसी तरह खराब रहा, तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

किसान को हुआ नुकसान

आराजी लाइन विकासखंड के राजातालाब, कचनार, बीरभानपुर, टोडरपुर, कनेरी, मोहनसराय, मिल्कीचक, टड़िया, भीमचंडी, बंगालीपुर, महगांव, जयापुर, मरुई, जख्खिनी, शाहंशाहपुर, भवानीपुर, जगरदेवपुर और काशीपुर समेत कई गांवों में शुक्रवार सुबह तेज हवा, गरज-चमक और हल्की बारिश हुई। इसका सीधा असर खेतों में खड़ी गेहूं की फसल पर पड़ा, जो कई जगहों पर हवा से गिर गई।

सारी मेहनत पर मंडराया खतरा

किसानों का कहना है कि फसल के गिरने से अनाज खराब होने और भूसा काला पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। टड़िया गांव के किसान श्रीप्रकाश रघुवंशी के अनुसार, इस समय गेहूं पूरी तरह तैयार है और कटाई के लिए तैयार खड़ी थी, लेकिन मौसम के अचानक बदलने से सारी मेहनत पर खतरा मंडरा रहा है।

मोहनसराय के किसान मुन्ना लाल यादव और शिवराज तिवारी ने बताया कि वे नवरात्र के दौरान फसल काटने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब बारिश और तेज हवाओं ने उनकी योजना पर पानी फेर दिया है। कुल मिलाकर, मौसम के इस बदले मिजाज ने किसानों की उम्मीदों को झटका दिया है और वे अब आने वाले दिनों के मौसम को लेकर चिंतित हैं।

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Updated on:

20 Mar 2026 10:51 pm

Published on:

20 Mar 2026 10:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / वाराणसी में तैयार गेहूं पर आफत की मार, हवा-बारिश ने किसानों के सपनों पर फेरा पानी

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