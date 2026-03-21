पकड़ा गया यूपी कॉलेज में छात्र की हत्या का आरोपी, नाम के साथ जोड़ रखा है माफिया, लगाता है बदमाशी वाला स्टेटस

दरअसल, शुक्रवार को कॉलेज परिसर में छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में मृतक के पिता ने बताया कि कुछ दिन पूर्व उनके बेटे सूर्य प्रताप का मनजीत से विवाद हुआ था। इसी को लेकर प्राचार्य ने दोनों को कॉलेज बुलाया था। इसी दौरान प्राचार्य के सामने ही सूर्य प्रताप की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद छात्रों में आक्रोश फैल गया और छात्रों ने कालेज परिसर में तोड़फोड़ की। इसके साथ ही कई प्रोफेसर को भी चोटे लगी हैं और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है।