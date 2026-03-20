गंगा में इफ्तार पार्टी की शिकायतकर्ता को धमकी, आए इंटरनेशनल कॉल्स, FIR दर्ज

रजत की शिकायत के बाद पुलिस एक्टिव हो गई है और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रजत की शिकायत के बाद 14 मुस्लिम युवकों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। रजत ने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया पर भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। रजत ने आरोप लगाया है कि सिगरा थाना क्षेत्र में जिस जगह उनका घर है, वहां मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं। ऐसे में उन्हें डर है कि उनके ऊपर कभी भी हमला किया जा सकता है। रजत ने पुलिस से गुहार लगाई है कि उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा की जाए।