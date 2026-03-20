यूपी कॉलेज में छात्र को क्लासरूम में मारी गई गोली, इलाज के दौरान मौत, कॉलेज परिसर छावनी में तब्दील

घटना के बाद गुस्साए छात्र कालेज परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्राचार्य के खिलाफ नारेबाजी की है। बताया जा रहा की छात्र गाजीपुर का रहने वाला था और शुक्रवार की वह हॉस्टल से सुबह वह पढ़ने के लिए क्लासरूम में पहुंचा था। इसी दौरान कला एवं सामाजिक विज्ञान विभाग में घुसे आरोपी ने उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई है। पुलिस को घटनास्थल से एक कारतूस भी बरामद हुआ है।