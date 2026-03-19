गंगा माई को बना दिया कमाई का साधन, बड़े-बड़े क्रूज चल रहे, अब कोई कुछ भी करे – स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद

अखिलेश यादव से जब गंगा नदी में इफ्तार पार्टी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि, उन्हें डीएम-एसपी और एसओ साहब को भी कुछ अच्छा खाना खिलाने चाहिए था। आपको पता नहीं है क्या…हथेली गरम पुलिस नरम। उन्होंने पुलिस की हथेली गरम ही नहीं की होगी। उनको चाहिए था कि पुलिस की हथेली पर ईदी रख देते। मामला आगे बढ़ता ही नहीं। अखिलेश यादव ने आगे कहा अच्छा आप ही बताइए नाव में क्यों नहीं मना सकते? उसमें करने में क्या दिक्कत है। हमारी मर्जी हम चाहे जहां करें। छत पर बैठे बाहर बैठें। या नाव पर मनाएं।ये सब बहाने हैं…हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए।