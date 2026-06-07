‘बंद हो मोहर्रम जुलूस और हथियार लहराने पर लगे पाबंदी’, BJP नेता नाजिया ने CM योगी को लिखा पत्र, कांग्रेस पर साधा निशाना

शनिवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर 22 मिलियन फॉलोअर रखने से कोई नेता नहीं बनता। उन्होंने कहा है कि उन्हें इस बात का शक है कि जो 22 मिलियन यूजर्स सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो करने वाले हैं, यह वही लोग तो नहीं जो देश में अफरा तफरी का माहौल कायम कर रहे हैं। नाजिया ने कहा कि जंतर मंतर पर बहुत सारे कॉकरोच आए थे, लेकिन गर्मी के कारण शाम 5 बजे तक भी टिक नहीं पाए और वापस गटर और नाले में चले गए। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे बरसाती मेंढक आते जाते रहते हैं।