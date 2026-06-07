UP विधानसभा चुनाव में 25 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी, NDA के साथ मिलकर 300 सीटें जीतने का किया दावा

केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का जनाधार उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमने पश्चिम बंगाल और असम जैसे कई राज्यों में अपनी जीत दर्ज कर दिखा दिया है कि हमें सुशासन और काम करने पर जनता ने चुना है। वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर सवाल पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह कोई पार्टी नहीं है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में सभी बोल को बोलने का अधिकार है। हम किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉकरोच जनता पार्टी नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रही है।