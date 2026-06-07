भाजपा नेताओं ने INDIA गठबंधन पर साधा निशाना, कहा- स्वार्थी लोगों का है यह ब्लॉक

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इंडिया गठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस, सपा और टीएमसी सहित इस गठबंधन का भविष्य अंधकारमय है। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन जनहित के लिए नहीं बल्कि अपने राजनीतिक हितों के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा, 'इंडिया गठबंधन चाहे जितनी बैठकें कर ले, उनकी हार तय है। वे केवल पीएम मोदी और भाजपा का विरोध करने के लिए एकजुट होते हैं। उन्हें 2047 तक इंतजार करना चाहिए।' मौर्य ने कहा कि देश के विकसित होने तक विपक्ष को 'वनवास' पर जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास अपराध और भ्रष्टाचार से जुड़े लोग शामिल हैं।