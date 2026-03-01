PAC जवान ने सब्जी विक्रेता व उसकी पत्नी को पीटा, लोगों ने जवान को पीटकर किया घायल, तीनों ट्रामा सेंटर में भर्ती

बताया जा रहा है की सब्जी विक्रेता राधेश्याम बिन्द व उसकी पत्नी गीता कछवा के रहने वाले हैं और भूल्लनपुर स्थित पीएसी की 34वीं वाहिनी के गेट के सामने सब्जी की दुकान लगाते हैं। लोगों ने आरोप लगाया है कि पीएससी का जवान आशुतोष अपने एक दोस्त के साथ गेट के बाहर निकाला और इस दौरान सब्जी की खरीदारी करते समय विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों ने मिलकर राधेश्याम को मारना पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान बीच बचाव करने आई उसकी पत्नी को भी धक्का देकर गिरा दिया और उसके साथ भी मारपीट किए जाने का आरोप लगा है।