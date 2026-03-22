साल में सिर्फ एक बार खुलता है देवी का यह मंदिर, दर्शन के लिए उमड़ती है भीड़, जानें कहां हैं स्थापित

2021 में पांच महिलाओं ने वाराणसी की कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि ज्ञानवापी परिसर में स्थित मंदिरों में प्रत्येक दिन दर्शन पूजन की अनुमति दी जाए। इसको लेकर कोर्ट के आदेश के बाद परिसर का सर्वे भी कराया गया था। इस परिसर में एक कथित शिवलिंग भी सर्वे के दौरान सामने आया, जिसे मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा बताया है। महिलाओं ने कोर्ट में यह दावा किया है कि इस परिसर के अंदर भगवान गणेश, बजरंगबली, श्रृंगार गौरी समेत अन्य देवी देवताओं के मंदिर स्थापित हैं। फिलहाल, वाराणसी की कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है।