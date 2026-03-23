रमजान के बाद एक बार फिर दाल मंडी में गरजेगा बुलडोजर, शुरू हुई मुनादी, 18 भवनों को नोटिस

वाराणसी: दाल मंडी में एक बार फिर ईद और रमजान के बाद ध्वस्तिकरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसको लेकर सोमवार को मुनादी कराई गई है और 18 मकानों को नोटिस भी दिया गया है। दरअसल, रमजान का महीना और ईद होने के चलते इस कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया गया था और अब इसे एक बार फिर से तेजी से शुरू किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर डी गई है। गौरतलब है कि दाल मंडी पूर्वांचल की सबसे बड़ी थोक मंडी है।