घाटों पर दिखेगी ‘अर्पण कलश’ की चमक, श्रद्धालु स्नान के बाद कलश में अर्पित कर सकेंगे वस्त्र, अस्सी से हुई शुरुआत

जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि श्री काशी विश्वनाथ धाम के विस्तार और विकास के बाद शहर में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में घाटों की सुंदरता और सफाई व्यवस्था को बनाए रखना नगर निगम के लिए चुनौती पर्ण होता जा रहा है और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। इससे कचरा प्रबंधन अधिक व्यवस्थित और प्रभावी हो सकेगा। अपर नगर आयुक्त सविता यादव ने बताया कि श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करते हुए घाटों की स्वच्छता बनाए रखना नगर निगम की प्राथमिकता है। उन्होंने लोगों से इस पहल में जुड़ने की अपील की है।