गुड टच-बैड टच’ से खुला राज, बच्चियों ने बताई सच्चाई, आरोपी को लोगों ने पकड़कर पीटा

गुस्से में लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए और उन्होंने भी उसे मारा। बाद में आरोपी को बाजार में घुमाते हुए थाने ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बच्चियों के पिता की शिकायत पर उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।