गैस की किल्लत का श्री काशी विश्वनाथ अन्न क्षेत्र पर नहीं हुआ असर, प्रतिदिन 15 हजार लोगों को मिलता है भोजन, जानें कैसे पकता है प्रसाद

वाराणसी: मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से कई देशों में ईंधन की मारामारी देखने को मिल रही है। भारत में भी एलपीजी गैस को लेकर लगातार कई शिकायतें आ रही हैं, जिनमें उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर लाभ मिल पाना प्रमुख है। इस बीच श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने एक अनूठी पहल पेश करते हुए समाधान पेश किया है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन द्वारा संचालित अन्न क्षेत्र में अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मशीनों और एलपीजी के मिश्रण से हर दिन करीब 15 हजार लोगों के लिए प्रसाद तैयार किया जा रहा है। देश भर में गैस की कमी के बावजूद भी इस व्यवस्था के कारण प्रसाद की सेवा बिना किसी रूकावट के जारी है।