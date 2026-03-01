24 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

गैस की किल्लत का श्री काशी विश्वनाथ अन्न क्षेत्र पर नहीं हुआ असर, प्रतिदिन 15 हजार लोगों को मिलता है भोजन, जानें कैसे पकता है प्रसाद

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन द्वारा संचालित अन्न क्षेत्र में अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मशीनों और एलपीजी के मिश्रण से हर दिन करीब 15 हजार लोगों के लिए प्रसाद तैयार किया जा रहा है...

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Mar 24, 2026

File photo

वाराणसी: मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से कई देशों में ईंधन की मारामारी देखने को मिल रही है। भारत में भी एलपीजी गैस को लेकर लगातार कई शिकायतें आ रही हैं, जिनमें उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर लाभ मिल पाना प्रमुख है। इस बीच श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने एक अनूठी पहल पेश करते हुए समाधान पेश किया है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन द्वारा संचालित अन्न क्षेत्र में अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मशीनों और एलपीजी के मिश्रण से हर दिन करीब 15 हजार लोगों के लिए प्रसाद तैयार किया जा रहा है। देश भर में गैस की कमी के बावजूद भी इस व्यवस्था के कारण प्रसाद की सेवा बिना किसी रूकावट के जारी है।

शुद्ध और सात्विक भोजन होता है तैयार

इस अन्न क्षेत्र में अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं और इसमें तैयार होने वाला भोजन पूरी तरह से शुद्ध और सात्विक होता है, जिसमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। यहां दाल चावल और सब्जी जैसे भोजन को अत्याधुनिक मशीनों के जरिए तैयार किया जाता है। ये मशीनें पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक हैं, जिन्हें एलजी की आवश्यकता नहीं पड़ती। शायद यही वजह है कि रसोई गैस की कीमत के बावजूद भी इस अन्य क्षेत्र के संचालन पर कोई असर नहीं पड़ा।

इन लोगों को मिल रहा लाभ

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि रसोईघर की कुल क्षमता प्रतिदिन लगभग 30 हजार लोगों के भोजन बनाने की है। हालांकि, फिलहाल अभी 15 हजार लोगों को ही नियमित रूप से भोजन कराया जा रहा है और इस सेवा का लाभ संस्कृत विद्यालयों के छात्र, अस्पताल के मरीज, कैंसर अस्पताल से जुड़े लोग, दंडी स्वामी और बटुक उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अन्न क्षेत्र में एलपीजी की भी कोई कमी नहीं है और जिला प्रशासन द्वारा कामर्शियल सिलेंडरों की लगातार आपूर्ति की जा रही है। इसके साथ ही आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी इस्तेमाल करके भोजन तैयार करने की प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है।

जारी रहेगा प्रसाद बनाना

पूरे भारत में एलपीजी संकट को लेकर जहां लोगों में चिंता बढ़ती जा रही है वहीं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की यह पहला एक सकारात्मक उदाहरण बनकर सामने आई है। मंदिर प्रशासन ने बताया है कि फिलहाल अभी ईंधन की कोई कमी नहीं है अगर भविष्य में ऐसा होता है तो इसके लिए जिला प्रशासन स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाएगी। लेकिन, किसी भी तरह से अन्न क्षेत्र में प्रसाद का बना और लोगों के बीच वितरित किया जाना नहीं रोका जाएगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Mar 2026 06:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / गैस की किल्लत का श्री काशी विश्वनाथ अन्न क्षेत्र पर नहीं हुआ असर, प्रतिदिन 15 हजार लोगों को मिलता है भोजन, जानें कैसे पकता है प्रसाद

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

BHU में छात्र पर फायरिंग मामले में पुलिस को सफलता, ₹25-₹25 हजार के तीन इनामिया गिरफ्तार, रंजिश की वजह से चलाई थी गोली

वाराणसी

तेज धमाके के साथ गिरा मकान, मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत, 2 घायल अस्पताल में भर्ती

वाराणसी

गुड टच-बैड टच’ से खुला राज, बच्चियों ने बताई सच्चाई, आरोपी को लोगों ने पकड़कर पीटा

वाराणसी

घाटों पर दिखेगी ‘अर्पण कलश’ की चमक, श्रद्धालु स्नान के बाद कलश में अर्पित कर सकेंगे वस्त्र, अस्सी से हुई शुरुआत

वाराणसी

रमजान के बाद एक बार फिर दाल मंडी में गरजेगा बुलडोजर, शुरू हुई मुनादी, 18 भवनों को नोटिस

वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.