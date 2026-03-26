यूपी कॉलेज हत्याकांड: एक नहीं 4 हत्या करने की फिराक में था मंजीत! ऐसे फिरा मंसूबों पर पानी

डॉ सिंह ने बताया कि इस दौरान उन्होंने मनजीत को रोकने का प्रयास किया और उससे ऐसा न करने की अपील करते रहे। उन्होंने कहा कि उनके साथ और भी कई छात्र थे और खुद को घिरता देख मनजीत वहां से छत पर गया और छत से बाउंड्री कूद कर भाग गया। इसी दौरान उसका पिस्टल नीचे गिर गया। उन्होंने बताया कि घटना के बाद वह सूर्य प्रताप के पास पहुंचे जहां वह लहूलुहान पड़ा था। सूर्य प्रताप को प्राचार्य की कार से लेकर छात्रों संग वह एक निजी अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों ने जब वहां भर्ती करने से मना किया तो उसे लेकर वे ट्रामा सेंटर गया।