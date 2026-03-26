धधकती चिताओं के बीच मोक्ष की कामना, महाश्मशान में नगरवधुओं ने निभाई 350 साल पुरानी परंपरा

उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए नगरवधुओं को किसी भी प्रकार का आमंत्रण नहीं भेजा जाता है। वे स्वयं ही चलकर यहां आती हैं और जलती हुई चिताओं के बीच नृत्य करके अगले जन्म में मोक्ष का आशीर्वाद मांगती हैं। यह दिन होता है जब एक तरफ चिताएं जलती हैं और गमगीन माहौल होता है, तो दूसरी तरफ नगरवधुओं के नृत्य से उत्साह का माहौल देखा जाता है। इस अनूठे संगम को देखने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं।