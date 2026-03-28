थार सवार दबंगों का पेट्रोल पंप पर तांडव, कर्मी को पीटा, एक सप्ताह बाद दर्ज हुई FIR

जानकारी के मुताबिक, पेट्रोल पंप पर काम करने वाले राम संजीवन पटेल ने मामले में पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने एक सप्ताह बाद मुकदमा दर्ज किया है। इस घटनाक्रम का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक पेट्रोल पंप कर्मी को लात से मार रहा है। हालांकि, इस वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने इस मामले में इंद्रेश चौबे समेत तीन-चार अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट,गाली गलौज और धमकी देने जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है।