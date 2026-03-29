बढ़ने वाली है महंगाई! युद्ध के चलते महंगे होंगे सिरिंज और सर्जिकल प्रोडक्ट

जानकारों के मुताबिक, सिरिंज, आईवी सेट, कैनुला, ग्लव्स और पट्टियों जैसे रोज इस्तेमाल होने वाले सामान महंगे हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, जो सिरिंज अभी 5 से 10 रुपये में मिलती है, उसकी कीमत 2 से 3 रुपये तक बढ़ सकती है। दवा विक्रेता समिति के अनुसार, कच्चे माल की कमी और ट्रांसपोर्ट महंगा होने से सर्जिकल इंडस्ट्री पर दबाव बढ़ गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में मरीजों को इलाज के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है।