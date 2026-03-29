लैंडिंग के समय यात्री ने की विमान का दरवाजा खोलने की कोशिश, पुलिस की पूछताछ में नाटकीय ढंग से दिया जवाब

जानकारी के मुताबिक, मऊ का रहने वाला अदनान इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6e-185 से बेंगलुरु से वाराणसी पहुंचा था। बताया जा रहा है कि जब फ्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी, इस दौरान उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की। क्रू मेंबर्स ने इसकी जानकारी पायलट को दी और पायलट दोबारा प्लेन को लेकर हवा में लेकर चला गया और शनिवार की देर रात 10:35 पर विमान की दोबारा लैंडिंग कराई गई। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही उसने ऐसा करने की कोशिश की थी, जिसके बाद क्रू मेंबर्स ने उसे समझा बुझाकार शांत कराया था।