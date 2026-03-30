सोनभद्र में भीषण हादसा, ट्रक से टकराई कार, इंजीनियर की मौत, पत्नी और बेटा घायल

हादसे में कार चला रहे किशोर कुमार चौधरी की मौके पर ही दबकर मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी और बेटा गंभीर रूप से घायल होकर कार के अंदर ही फंस गए। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से दोनों को बाहर निकाला गया। इसके बाद उन्हें एंबुलेंस से चोपन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। फिलहाल दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।