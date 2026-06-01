मौसम विभाग की सूचना: प्रयागराज, झांसी, उन्नाव सहित इन जिलों में आंधी-बारिश, किया गया सावधान

IMD Information: मौसम विभाग मौसम के खराब होने की लगातार जानकारी दे रहा है। मोबाइल पर इमरजेंसी मैसेज देकर लोगों को सावधान रहने की सलाह दे रहा है। विभाग ने बुंदेलखंड क्षेत्र सहित प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, झांसी, मिर्जापुर में तेज आंधी चलने की संभावना है। गरज और चमक के साथ बारिश भी होगी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में आए परिवर्तन से तापमान में 8 डिग्री तक की कमी दर्ज की गई। आज सुबह 3 बजे के आसपास अचानक आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हुई। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि प्री मानसून के दौरान मौसम में अचानक परिवर्तन आएगा। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।