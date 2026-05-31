बंगाल में BJP के सत्ता में आते ही TMC के पूर्व विधायक खोकन दास ने छोड़ा इलाका, पश्चिम बंगाल पुलिस ने प्रयागज से किया अरेस्ट

खोकन दास ने जिले में पार्टी के विभिन्न पदों पर आते उन्होंने लंबे समय तक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भूमिका निभाई थी। बताया जा रहा है की गिरफ्तारी होने के बाद रविवार को ही उन्हें रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और इस पेशी के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस उन्हें अपने साथ लेकर बर्धमान ले जाएगी और पूछताछ करेगी। उनकी इस गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद पश्चिम बंगाल में सियासत गरमई हुई है। ऐसे में खोकन दास की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावना जताई जा रही है।