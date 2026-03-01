मेटा के अलर्ट से बची युवक की जान, 17 मिनट में पहुंची पुलिस

पुलिस ने परिजनों संग घर के अंदर जाकर देखा तो युवक एक गिलास में कीटनाशक घोलकर पी रहा था। उसके पास एक कीटनाशक का खाली रैपर भी पड़ा था।पुलिसकर्मियों ने युवक के हाथ से गिलास छीन लिया और परिजनों की मदद से प्राथमिक उपचार कराया। युवक ने बताया कि वह पेशे से मजदूर है और एक लड़की से प्रेम करता है, लेकिन लड़की कुछ दिनों से उसके साथ बातचीत नहीं कर रही है, जिसके कारण वह मानसिक रूप से परेशान है और इसी वजह से उसने आत्महत्या करने की कोशिश की है।