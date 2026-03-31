एमपी के सीएम मोहन यादव पहुंचे वाराणसी, बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन, मंदिर की SOP को समझा

सीईओ विश्व भूषण मिश्रा ने सीएम यादव को बताया कि मंदिर में रुद्राभिषेक और भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए कई तरह के प्लान अमल में लाये जाते हैं। यदि भीड़ ज्यादा हो तो मंदिर में बैरिकेडिंग को जिग-जैग तरीके से स्थापित किया जाता है। यदि भीड़ कम हो तो जिग-जैग को सीमित दायरे तक रखा जाता है या फज्र हटा दिया जाता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि वीआईपी दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भी किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।