नगर निगम के राडार पर 83 हजार भवन, 1 अप्रैल से शुरू होगा कुर्की-नीलामी का महाअभियान, लिस्ट में कहीं आप भी तो नहीं हैं शामिल!

नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि 31 मार्च को सार्वजनिक अवकाश है, फिर भी भवन स्वामियों की सुविधा के लिए नगर निगम मुख्यालय और सभी जोनल कार्यालय टैक्स कलेक्शन के लिए रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि भवन स्वामी ऑफलाइन के अलावा https://www.nnvns.org.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से भी भुगतान कर सकते हैं। नगर आयुक्त ने नगर वासियों से अपील की है कि वह अंतिम समय का इंतजार ना करते हुए अपना बकाया भुगतान तुरंत जमा कर दें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।