काशी में गूंजा यूपी-एमपी सहयोग सम्मेलन, सीएम मोहन बोले- दोनों प्रदेश मिलकर लिखेंगे विकास की नई गाथा

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प से मध्य प्रदेश ने लाल सलाम को आखिरी सलाम किया। यही वजह है कि मध्य प्रदेश अब नक्सल मुक्त हो चुका है। अब मध्य प्रदेश में भी विकास और औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश मिलकर मुरैना में 2000 मेगावाट के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में सिंहस्त के आयोजन के लिए हर तरह के प्रबंधन की तैयारी अभी चल रही है। प्रयागराज में आयोजित हुए ऐतिहासिक महाकुंभ की व्यवस्थाओं के अध्ययन से संघर्ष के बेहतर प्रबंधन इसके साथ ही विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की व्यवस्थाओं से भी मदद मिलने की उम्मीद है।