कर्नल बनकर बेरोजगारों से करता था ठगी, कई विभागों में नौकरी लगवाने का देता था झांसा, STF ने दबोचा

गिरफ्तार किए गए शख्स की पहचान धर्मेंद्र पांडे के रूप में हुई है जो चंदौली जनपद के अलीनगर थाना क्षेत्र के कैली गांव का रहने वाला है। एसटीएफ ने आरोपी के पास से भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज और अन्य सामान बरामद किया गया है। इनमें दो मोबाइल फोन, तीन अलग-अलग नंबर वाले आधार कार्ड, तीन पैन कार्ड, अलग-अलग पते पर लिए गए दो ड्राइविंग लाइसेंस, तीन एटीएम कार्ड व कुछ लोगों के हाई स्कूल के अंक पत्र और प्रमाण पत्र भी इसके पास से बरामद हुए हैं। इसके साथ ही भारतीय सेना के दो फर्जी आइडेंटी कार्ड भी इसके पास से बरामद हुए हैं।