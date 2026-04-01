बनारस के चर्चित पॉपुलर बाटी-चोखा रेस्टोरेंट में भाई बहन से मारपीट, गहने लूटने का आरोप, FIR दर्ज

लालपुर पांडेयपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली मुस्कान पांडे ने सिगरा पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि 29 मार्च को वह अपने भाई व कुछ दोस्तों के साथ विंध्याचल स्थित विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में दर्शन कर वापस बनारस लौट रहे थीं। इसी दौरान भूख लगने पर सभी लोग सिगरा स्थित बाटी चोखा रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे। उन्होंने बताया कि इस दौरान उनकी बहन बाथरूम में गई थी। ठीक उसी समय रेस्टोरेंट का स्टाफ गेट खटखटाना लगा और गाली गलौज करने लगा। विरोध किए जाने पर रेस्टोरेंट के कर्मियों ने मारपीट शुरू कर दी और भाई के गले से सोने की चेन और चांदी के गहने लूट लिए गए।