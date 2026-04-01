शहर की दीवारों पर पोस्टर चिपकाने वालों की खैर नहीं, नगर निगम ने कसी कमर, जुर्माना वसूलने की तैयारी

नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण को देखते हुए नगर निगम की तरफ से शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने के लिए तरह-तरह के आयोजन किया जा रहे हैं। इसी कड़ी में शहर की दीवारों पर विभिन्न विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा कलाकृतियां बनाई गई हैं। उन्होंने बताया कि कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि इन कलाकृतियों पर लोग अलग-अलग तरह के पोस्टर चिपका रहे हैं। उन्होंने बताया है कि अब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।