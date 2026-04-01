कफ सिरप प्रकरण: सपा व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भतीजा अरेस्ट, सपा नेता ने दी सफाई

वहीं, उसके समाजवादी व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल के भतीजा होने पर प्रदीप जायसवाल ने सफाई दी है। प्रदीप जायसवाल ने कहा है कि वह किसी भी प्रकार के अवैध कारोबार के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि वह 6 भाई हैं और 2008 से ही उनके तीन भाइयों से उनका कोई संबंध नहीं है। यदि उनके भाई या उनके बच्चे किसी भी प्रकार से गलत काम में संलिप्त पाए जाते हैं तो वह उन्हें खुद से अलग करते हैं। उन्होंने कहा कि उनका उन लोगों से कोई संबंध नहीं है।