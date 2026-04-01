6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

यूपी कॉलेज हत्याकांड: प्रिंसिपल को हटाने की मांग पर अड़े छात्र, विरोध में मुंडवाया सिर

उदय प्रताप कॉलेज में छात्र सूर्य प्रताप सिंह की हत्या के बाद आक्रोषित छात्रों ने प्राचार्य को हटाने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान छात्रों ने सिर मुंडवाकर विरोध जताया....

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Apr 01, 2026

सिर मुंडवाते छात्र

वाराणसी: उदय प्रताप कॉलेज में बीएससी चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र सूर्य प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या के जाने के विरोध में छात्र धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। छात्रों का आरोपी है कि इस मामले में प्रिंसिपल भी शामिल थे और उन्हें उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाए। इसके बाद छात्रों ने प्राचार्य को हटाने की मांग की है। कॉलेज परिसर में बैठे छात्रों ने अपना सर मुंडवाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा।

20 मार्च को हुई थी हत्या

उदय प्रताप कॉलेज में 20 मार्च को गोली मारकर बीएससी चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र सूर्य प्रताप सिंह की हत्या किए जाने के बाद छात्रों में अभी भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। छात्र बुधवार को कॉलेज परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं और धरना स्थल पर ही उन्होंने अपना सर मुड़वाकर विरोध प्रदर्शन किया है। छात्रों की मांग है कि कॉलेज के प्राचार्य को कार्य मुक्त किया जाए।

प्राचार्य के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग

छात्रों ने मांग की है कि प्राचार्य डीके सिंह के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाए। इसके साथ ही आरोपी छात्र मनजीत चौहान को फांसी की सजा दी जाए। दरअसल, कॉलेज कैंपस में मनजीत ने ही सूर्य प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं, पुलिस ने 20 मार्च की देए शाम आरोपी मनजीत को गिरफ्तार कर लिया था।

वहीं, 31 मार्च की दोपहर हत्या के इस मामले में एक अन्य आरोपी अनुज सिंह मौर्य ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। आरोपी अनुज की पुलिस कई दिनों से तलाश कर रही थी और वह हत्या की वारदात के बाद से ही फरार चल रहा था।

क्या थी घटना

दरअसल 20 मार्च की सुबह करीब 11 बजे कॉलेज कैंपस में छात्र सूर्य प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।हत्या का यह आरोपी उसी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र मनजीत चौहान के ऊपर लगा है। दिनदहाड़े कैंपस में हुई इस वारदात के बाद छात्र आक्रोशित हो गए थे और कैंपस में कुर्सियों और मेज को तोड़ दिया गया था। इसके साथ ही कई कारों को भी छात्रों ने क्षतिग्रस्त कर दिया।छात्रों के आक्रोश की जद में कई शिक्षक भी आए थे, जिन्हें चोटें लगी थी।

घटना के बाद छात्रों ने कॉलेज कैंपस में प्रदर्शन शुरू कर दिया इसके बाद मौके पर कई थानों की फोर्स और पीएसी को भेजा गया। वहीं, वारदात के बाद से ही कॉलेज परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। मंगलवार को भी छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Apr 2026 02:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / यूपी कॉलेज हत्याकांड: प्रिंसिपल को हटाने की मांग पर अड़े छात्र, विरोध में मुंडवाया सिर

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गंगा में इफ्तार पार्टी के बाद शराब पार्टी का वीडियो वायरल, मचा हड़कंप, सच पता लगाने में जुटी पुलिस

वाराणसी

गंगा में नाव पर शराब पार्टी का वीडियो वायरल, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

up police
वाराणसी

अप्रैल में बदला मौसम का मिजाज, बेमौसम बारिश से लोगों को राहत, देखें लेटेस्ट अपडेट

uttar-pradesh-weather-heavy-rains-alert-in-next-120-hours-imd-issued-warning-in-18-districts-of-up
वाराणसी

काशी में मानसून जैसे हालात, 3 डिग्री गिरा पारा, 8-9 अप्रैल को भारी बारिश-आंधी का अलर्ट

mausam-vibhag
वाराणसी

हैवान पति ने पत्नी की पीट-पीटकर हत्या, लाश बोरे में भर जंगल में फेंकी

Sambhal Crime: उत्तर प्रदेश के संभल में एकतरफा प्यार ने खौफनाक रूप ले लिया, जब शादी से इनकार पर डी-फार्मा छात्र ने दो मासूम सगे भाइयों का अपहरण कर बेरहमी से हत्या कर दी। चार दिन और 17 दिन बाद मिले शवों ने पूरे इलाके को दहला दिया, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।
यूपी न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.