यूपी कॉलेज हत्याकांड: प्रिंसिपल को हटाने की मांग पर अड़े छात्र, विरोध में मुंडवाया सिर

वाराणसी: उदय प्रताप कॉलेज में बीएससी चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र सूर्य प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या के जाने के विरोध में छात्र धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। छात्रों का आरोपी है कि इस मामले में प्रिंसिपल भी शामिल थे और उन्हें उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाए। इसके बाद छात्रों ने प्राचार्य को हटाने की मांग की है। कॉलेज परिसर में बैठे छात्रों ने अपना सर मुंडवाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा।