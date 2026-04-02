BHU में सपा नेता ने छात्र को पीटा, जाति पूछा फिर कर दी थप्पड़ की बरसात

छात्र ने आरोप लगाया है कि हिमांशु यादव ने उससे उसका नाम पूछा और कोर्स पूछा और बताए जाने के बाद जब वापस हिमांशु यादव से पूछा गया कि वह किस कोर्स में है तो हिमांशु आग बबूला हो गया और उसे को थप्पड़ मारने लगा। पीड़ित छात्र ने आरोप लगाया है कि प्रशांत ने उसे मनुवादी और अन्य जाति सूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। छात्र ने बताया कि उसके साथ मारपीट होता देख उसके साथ के अन्य छात्र मौके पर पहुंचे और हिमांशु के चंगुल से उसे किसी तरह छुड़ाया। प्रोक्टोरियल विभाग को दिए गए प्रार्थना पत्र में प्रशांत ने कहा है की घटना विभाग के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है।