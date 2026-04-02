काशी में हनुमान जयंती पर निकली झांकी, नरमुंड की माला पहने भक्तों ने किया नृत्य, 7 राज्यों से पहुंचे भक्त

वहीं, संकट मोचन मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही उमड़ पड़ी है। मंदिर को फूलों से सजाया गया है और सुरक्षा के लिए पुलिस और पीएसी बल की तैनाती की गई है। मंदिर परिसर में हनुमान जी का श्रृंगार कर उनकी आरती उतारी गई और दिनभर कीर्तन का दौर जारी रहेगा। इसके साथ ही श्री काशी विश्वनाथ धाम में स्थित हनुमान मंदिर में भी बजरंगबली का विशेष श्रृंगार किया गया और चांदी का मुकुट पहनाया गया।