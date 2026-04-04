विक्रमादित्य पर आधारित महानाट्य का हुआ शुभारंभ, तीन दिन तक चलेगा आयोजन, पहुंचे एमपी-यूपी के सीएम

इस महानाट्य के लिए 400 से अधिक लाइटों का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही बड़ी एलइडी स्क्रीन भी लगाई गई है और दो बार आतिशबाजी भी की जाएगी। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण का केंद्र वैदिक घड़ी है, जिसे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौपा है। यह घड़ी भारतीय काल गणना पर आधारित है जो सूर्योदय के समय से संचालित होती है और इसमें स्थानीय समय के अनुसार काल की गणना होती है। इस घड़ी में भारतीय स्टैंडर्ड टाइम, पंचाग, विक्रमसंवत और ग्रह जैसी जानकारियां भी प्रदर्शित होंगी। बताया जा रहा है यह घड़ी से काशी विश्वनाथ मंदिर को समर्पित किया जाएगा।