IPL पर सट्टेबाजी का गंदा खेल, पुलिस के ‘चक्रव्यूह’ में फंसे 4 आरोपी, मोबाइल से करते थे संचालन

पकड़े गए आरोपियों के पास से 3070 रुपए नकद और 5 एंड्राइड मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ कैंट थाने में जुआ अधिनियम 1867 की धारा 3/4 के तहत मुकदमा का दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। सट्टे बाजी के खिलाफ की गई कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक शिवाकांत मिश्रा, चौकी प्रभारी अर्दली बाजार उमाशंकर, एसओजी-2 के उप निरीक्षक अभिषेक पांडे सहित कई पुलिस कर्मियों की टीम शामिल रही।