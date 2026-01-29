रिश्वतखोर दराेगा-सिपाही को VIP ट्रीटमेंट, लग्जरी कार से पेशी पर लाया गया…कमिश्नर कार्यालय का मेन गेट खोलकर दी गई एंट्री

वाराणसी में बुधवार को रिश्वतखोरी में पकड़े गए दरोगा और सिपाही को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का मामला सामने आया है। गुरुवार को उन्हें लग्जरी कार से पेशी पर लाया गया। कार को बाकायदा कमिश्नर कार्यालय का मेन गेट खोलकर एंट्री दी गई। दरोगा और सिपाही कार से उतरे और उन्हें अंदर ले जाया गया, यह खबर तेजी से वायरल हुई और अब इसकी विभाग में काफी चर्चा हो रही है।