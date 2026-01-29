29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

रिश्वतखोर दराेगा-सिपाही को VIP ट्रीटमेंट, लग्जरी कार से पेशी पर लाया गया…कमिश्नर कार्यालय का मेन गेट खोलकर दी गई एंट्री

वाराणसी में 28 जनवरी को शिकायतकर्ता के साथ एन्टी करप्शन वाराणसी की टीम इंस्पेक्टर सत्यवीर सिंह के नेतृत्व में चौकी विद्यापीठ पहुंची। प्रहलाद चौकी प्रभारी शिवाकर मिश्रा से मिले। दरोगा ने पैसे मांगे तो प्रहलाद ने 20 हजार रुपए जेब से निकालकर देने लगे।

less than 1 minute read
Google source verification

वाराणसी

image

anoop shukla

Jan 29, 2026

Up news, Varanasi

फोटो सोर्स: पत्रिका, CP के यहां पेशी पर जाते

वाराणसी में बुधवार को रिश्वतखोरी में पकड़े गए दरोगा और सिपाही को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का मामला सामने आया है। गुरुवार को उन्हें लग्जरी कार से पेशी पर लाया गया। कार को बाकायदा कमिश्नर कार्यालय का मेन गेट खोलकर एंट्री दी गई। दरोगा और सिपाही कार से उतरे और उन्हें अंदर ले जाया गया, यह खबर तेजी से वायरल हुई और अब इसकी विभाग में काफी चर्चा हो रही है।

रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ने दबोचा

बता दें कि एक केस से नाम निकालने के लिए 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगने और 20 हजार रुपए लेने वाले दरोगा शिवाकर मिश्रा को डीसीपी ने सस्पेंड कर दिया है। काशी विद्यापीठ चौकी इंचार्ज शिवाकर मिश्रा के साथ उसका कारखास सिपाही गौरव कुमार द्विवेदी भी निलंबित कर दिया गया है।

पुलिस महकमे के कई लोग रिश्वतखोर दरोगा को बचाने में जुटे

डीसीपी काशी गौरव बंसवाल ने आरोपी दरोगा और सिपाही के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस कमिश्नर ने दरोगा की फाइल और गोपनीय रिपोर्ट भी तलब की है। पुलिस कमिश्नर की नियमावली के चलते दरोगा शिवाकर मिश्रा को अगले एक साल तक चार्ज मिलना भी मुश्किल होगा। वहीं पुलिस महकमे के कई इंस्पेक्टर और दरोगा आरोपी रिश्वतखोर शिवाकर मिश्रा को बचाने की जुगत में भिड़ गए हैं।

लग्जरी कार से कमिश्नर का मेन गेट खोल लाए गए दराेगा-सिपाही

एंटी करप्शन टीम आरोपी दरोगा शिवाकर मिश्रा और उसके कारखास सिपाही गौरव कुमार द्विवेदी को एंटी करप्शन कोर्ट नंबर-5 में पेश करना था। उसके पहले की प्रक्रिया के लिए उसे कमिश्नर के कार्यालय में उसे लग्जरी कार से लाया गया। इस बात की काफी चर्चा हो रही है कि एक रिश्वतखोर दरोगा और सिपाही इतना प्रोटोकॉल क्यों पा रहे हैं।

ये भी पढ़ें

गोरखपुर में 30 से अधिक स्पा सेंटर बंद, किशोरी के साथ हुई गैंगरेप की घटना के बाद जागी पुलिस
गोरखपुर
Up news, gorakhpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Jan 2026 05:11 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / रिश्वतखोर दराेगा-सिपाही को VIP ट्रीटमेंट, लग्जरी कार से पेशी पर लाया गया…कमिश्नर कार्यालय का मेन गेट खोलकर दी गई एंट्री
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UGC का नियम सनातन धर्म के लिए बड़ा खतरा: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले- ‘लड़ो और मरो वाली’ मशीन

swami avimukteshwaranand made statement regarding new ugc rules know what he say
वाराणसी

UGC बिल के कारण BJP के भीतर खुलकर असंतोष! नहीं रुक रहा इस्तीफे का दौर, इन नेताओं ने छोड़ी पार्टी

वाराणसी

कफ सिरप तस्करी में बड़ी कार्रवाई, ‌मास्टरमाइंड का करीबी विकास वाराणसी-नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार

कोडिन कफ सिरप तस्करी में विकास सिंह नर्वे गिरफ्तार
वाराणसी

मणिकर्णिका घाट पर जाने के लिए अड़ा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, पुलिस ने नहीं दी अनुमति

वाराणसी

पद्मश्री सम्मान से गदगद एसिड अटैक सर्वाइवर मंगला कपूर, बोलीं-पीएम के शब्दों ने हौसला दिया

padm shree
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.