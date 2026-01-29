गोरखपुर में 30 से अधिक स्पा सेंटर बंद, किशोरी के साथ हुई गैंगरेप की घटना के बाद जागी पुलिस

गोरखपुर में बीते दिनों 13 साल की किशोरी से गैंगरेप की घटना के बाद पुलिस की कारवाई जारी है। SSP राजकरण नैय्यर ने इस मामले में लापरवाही करने पर गोरखनाथ थाना प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। इसके बाद शहर के स्पा सेंटरों की पुलिस टीम ने जांच पड़ताल की। इस दौरान लाइसेंस न मिलने पर 30 से अधिक स्पा सेंटर बंद करा दिए गए।