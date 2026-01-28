महिला तहसीलदार पर भाई ने लगाया गंभीर आरोप, जानिए इस्तीफा देने वाले अयोध्या के जीएसटी कमिश्नर से क्या है रिश्ता

बता दें कि इस इस मामले में जांच चल रही है। विश्वजीत सिंह ने अपने दावों में बताया कि प्रशांत कुमार की जन्म तिथि 28 अक्टूबर 1978 है। उन्होंने 27 अक्टूबर 2009 को 31 साल की उम्र में सीएमओ मऊ से 40 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बनवाया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 40 प्रतिशत दिव्यांगता पर 4 प्रतिशत का आरक्षण मिलता है, जिसका उपयोग कर उन्होंने 2011 बैच में चयन प्राप्त किया और नौकरी करने लगे।