10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कुशीनगर

थैंक यू…कुशीनगर पुलिस, जब ताइवान की महिला पर्यटक ने जताया आभार…जानिए पूरा मामला

कुशीनगर में एक ताइवान की लेडी का बौद्ध मंदिरों पर दर्शन के दौरान महंगा आई फोन गायब हो गया। इसके बाद विदेशी महिला काफी असहज हो गई फिर अपने मित्रों के सहयोग से पर्यटन पुलिस के पास मोबाइल गायब होने की शिकायत दर्ज कराई।

less than 1 minute read
Google source verification

कुशीनगर

image

anoop shukla

Feb 10, 2026

Up news, kushinagar

फोटो सोर्स: पत्रिका, ताइवान लेडी

कुशीनगर जिले में ताइवान की एक महिला पर्यटक लिन लियांग-चुन का महापरिनिर्वाण मंदिर परिसर से आईफोन 17 प्रो गायब हो गया। इस मोबाइल की अनुमानित कीमत करीब ₹1,34,900 है। मोबाइल मिलने के बाद विदेशी पर्यटक ने पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए

पूजा-अर्चना के दौरान ताइवान लेडी का गायब हुआ मोबाइल

जानकारी के अनुसार, एक फरवरी 2026 को ताइवान निवासी लिन लियांग-चुन कुशीनगर स्थित महापरिनिर्वाण मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए पहुंची थीं। इसी दौरान मंदिर परिसर में उनका आईफोन 17 प्रो गुम हो गया।मोबाइल गुम होने से परेशान महिला पर्यटक ने अपने सहयोगियों के माध्यम से पर्यटन पुलिस को इसकी सूचना दी।

विदेशी महिला की शिकायत पर बनी विशेष टीम

SP केशव कुमार ने तत्काल एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया। इस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और सूचना तंत्र का उपयोग करते हुए मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की और त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी का लोकेशन भी ट्रेस कर लिया। कुछ ही दिनों में मोबाइल फोन सुरक्षित बरामद कर लिया गया।

बरामद मोबाइल सौंपा गया

सोमवार को बरामद मोबाइल फोन को विधिवत प्रक्रिया पूरी करने के बाद श्रीमती लिन लियांग-चुन को सौंप दिया गया। मोबाइल पाकर महिला पर्यटक ने कुशीनगर पुलिस का हृदय से धन्यवाद किया। उन्होंने SP सहित पूरी टीम की सराहना की।

मोबाइल बरामद करने में शामिल टीम

पुलिस टीम में पर्यटन थाना के उपनिरीक्षक शरद भारती, उपनिरीक्षक नरेंद्र उपाध्याय, कांस्टेबल शानू कुमार और कांस्टेबल माधुरी शामिल रहे। थानाध्यक्ष (पर्यटन थाना) उपनिरीक्षक शरद भारती ने बताया कि पर्यटन स्थलों पर आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और भविष्य में भी इस तरह की त्वरित कार्रवाई जारी रहेगी।

ये भी पढ़ें

हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: ASP अनुज चौधरी के खिलाफ FIR पर रोक
प्रयागराज
big order of allahabad high court stay on fir against asp anuj chaudhary know case update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Feb 2026 04:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kushinagar / थैंक यू…कुशीनगर पुलिस, जब ताइवान की महिला पर्यटक ने जताया आभार…जानिए पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

कुशीनगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कुशीनगर में भीषण सड़क दुर्घटना…तीन दोस्तों की मौत, आर्टिगा कार के परखच्चे उड़े…चार अन्य गंभीर रूप से घायल

Up news, kushinagar
कुशीनगर

बॉर्डर-2 फिल्म देखने गए NRI परिवार के वो दहशत से भरे 35 मिनट…दम घुटने लगा, चिल्लाते रहे फिर…

Up news, kushinagar
कुशीनगर

महिला तहसीलदार पर भाई ने लगाया गंभीर आरोप, जानिए इस्तीफा देने वाले अयोध्या के जीएसटी कमिश्नर से क्या है रिश्ता

Up news, Kushinagar
कुशीनगर

कैबिनेट मंत्री के स्वागत में आया बुलडोजर पलटा, झंडा लेकर खड़ा युवक गिरा…रैली में मची अफरा तफरी

Up news, Kushinagar
कुशीनगर

फेसबुक की दोस्ती प्रेम में बदली, कमरे में आपत्तिजनक हाल में मिले पत्नी और प्रेमी…फिर घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा

Up news, kushinagar
कुशीनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.