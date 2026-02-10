थैंक यू…कुशीनगर पुलिस, जब ताइवान की महिला पर्यटक ने जताया आभार…जानिए पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, एक फरवरी 2026 को ताइवान निवासी लिन लियांग-चुन कुशीनगर स्थित महापरिनिर्वाण मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए पहुंची थीं। इसी दौरान मंदिर परिसर में उनका आईफोन 17 प्रो गुम हो गया।मोबाइल गुम होने से परेशान महिला पर्यटक ने अपने सहयोगियों के माध्यम से पर्यटन पुलिस को इसकी सूचना दी।