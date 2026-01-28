कैबिनेट मंत्री के स्वागत में आया बुलडोजर पलटा, झंडा लेकर खड़ा युवक गिरा…रैली में मची अफरा तफरी

कुशीनगर में बुधवार को कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का आगमन था, उनके स्वागत में खड़ा निषाद पार्टी का कार्यकर्ता इसी दौरान बुलडोजर से नीचे गिर गया। युवक हाथ में झंडा लेकर लहरा रहा था। तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने बुलडोजर को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बुलडोजर पलट गया, उसी दौरान युवक मुंह के बल नीचे गिरा और बुरी तरह से घायल हो गया।