बॉर्डर-2 फिल्म देखने गए NRI परिवार के वो दहशत से भरे 35 मिनट…दम घुटने लगा, चिल्लाते रहे फिर…

रेस्क्यू टीम के अधिकारियों ने बताता कि प्रॉपर रखरखाव न होने के कारण लिफ्ट डेमेज हो गई है। इसी कारण झटके के बाद लिफ्ट बीच में अटक गई। यह लिफ्ट उपयोग के लिए खतरनाक है। परिवार और स्थानीय लोगों ने मॉल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। पीडी सिटी मॉल के मैनेजर गौरव अग्रवाल ने उल्टे पीड़ित परिवार पर भी नियम न फॉलो करने का इल्ज़ाम लगा दिया।