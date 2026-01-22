फेसबुक की दोस्ती प्रेम में बदली, कमरे में आपत्तिजनक हाल में मिले पत्नी और प्रेमी…फिर घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा

घटना की सूचना किसी ने पुलिस को दे दी, मौके पर पहुंची पुलिस दोनों को पकड़कर थाने ले गई। थाने में काफी देर मनाने के बाद भी महिला प्रेमी के साथ जाने पर अड़ी रही। इसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। SO विनय मिश्रा ने बताया कि थाने में पंचायत हुई लेकिन पत्नी अपने प्रेमी को छोड़ने के लिए तैयार भी। गुरुवार को दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा।